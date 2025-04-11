Армейская смекалка: Российские дроны с системой самоуничтожения оставили ВСУ без трофеев
Бойцы «Ахмата» смастерили дроны, которые взрываются при перехвате
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За годы СВО противник научился перехватывать российские дроны с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Однако на помощь бойцам ВС РФ пришла знаменитая армейская смекалка, которая буквально оставила ВСУ без трофеев.
Дело в том, что российские солдаты смастерили FPV-дроны, которые взрываются при перехвате. Бойцы спецназа «Ахмат» модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который и активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.
«Стопроцентное срабатывание. Нет вероятности того, что «птица» достанется врагу в качестве трофея, и боевики перехватят какие-то наши технологии, разработки и частоты», — рассказали военные мастера корреспонденту телеканала «Звезда».
Тем временем ВСУ используют дроны для атаки по гражданским объектам, совершая военные поступления против мирных жителей России. К примеру, ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ЛНР, из-за чего погибла женщина. Кроме того, украинский БПЛА сбросил бомбу на легковушку под Белгородом, едва не убив водителя.