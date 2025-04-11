Армейская смекалка: Российские дроны с системой самоуничтожения оставили ВСУ без трофеев

За годы СВО противник научился перехватывать российские дроны с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Однако на помощь бойцам ВС РФ пришла знаменитая армейская смекалка, которая буквально оставила ВСУ без трофеев.

Дело в том, что российские солдаты смастерили FPV-дроны, которые взрываются при перехвате. Бойцы спецназа «Ахмат» модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который и активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.

«Стопроцентное срабатывание. Нет вероятности того, что «птица» достанется врагу в качестве трофея, и боевики перехватят какие-то наши технологии, разработки и частоты», — рассказали военные мастера корреспонденту телеканала «Звезда».