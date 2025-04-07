Украинский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в Каменке-Днепровской

Украинский беспилотник-камикадзе нанёс удар по жилому дому в Каменке-Днепровской (Запорожская область). Об этом сообщила местная администрация. Пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

По уточнённым данным, удар пришёлся на балкон второго этажа многоквартирного здания, находящегося всего в нескольких метрах от полицейского участка. Подробности выясняются.