Украинский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в Каменке-Днепровской
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Украинский беспилотник-камикадзе нанёс удар по жилому дому в Каменке-Днепровской (Запорожская область). Об этом сообщила местная администрация. Пострадавших в результате атаки не зафиксировано.
По уточнённым данным, удар пришёлся на балкон второго этажа многоквартирного здания, находящегося всего в нескольких метрах от полицейского участка. Подробности выясняются.
А ранее четыре ребёнка пострадали после удара ВСУ по машине в населённом пункте Граково Харьковской области, двухлетняя малышка лишилась руки.