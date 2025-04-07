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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 11:12

Украинский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в Каменке-Днепровской

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Украинский беспилотник-камикадзе нанёс удар по жилому дому в Каменке-Днепровской (Запорожская область). Об этом сообщила местная администрация. Пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

По уточнённым данным, удар пришёлся на балкон второго этажа многоквартирного здания, находящегося всего в нескольких метрах от полицейского участка. Подробности выясняются.

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А ранее четыре ребёнка пострадали после удара ВСУ по машине в населённом пункте Граково Харьковской области, двухлетняя малышка лишилась руки.

Алексей Берковиц
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