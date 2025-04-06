Четыре ребёнка пострадали после удара ВСУ по авто, двухлетняя малышка лишилась руки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали гражданскую машину в населённом пункте Граково Харьковской области. В результате атаки украинского ударного FPV-дрона типа «камикадзе» пострадали шестеро человек, в том числе четверо детей. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребёнка в регионе Виктория Колесник-Лавинская.

Особо тяжёлые ранения получила Анна, её 3-летняя дочь и 13-летний подросток. Самой маленькой пострадавшей — 2-летней девочке — ампутировали руку из-за множественных тяжёлых ранений. Всё произошло в начале этого года.

Центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовное дело по факту теракта. Омбудсмен отметила, что обстрел гражданского авто с мирными жителями является нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Конвенции о правах ребёнка.