Четыре ребёнка пострадали после удара ВСУ по авто, двухлетняя малышка лишилась руки
Колесник-Лавинская: Под Харьковом ВСУ атаковали авто, пострадали четверо детей
Под Харьковом ВСУ атаковали авто, пострадали четверо детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали гражданскую машину в населённом пункте Граково Харьковской области. В результате атаки украинского ударного FPV-дрона типа «камикадзе» пострадали шестеро человек, в том числе четверо детей. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребёнка в регионе Виктория Колесник-Лавинская.
Особо тяжёлые ранения получила Анна, её 3-летняя дочь и 13-летний подросток. Самой маленькой пострадавшей — 2-летней девочке — ампутировали руку из-за множественных тяжёлых ранений. Всё произошло в начале этого года.
Центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовное дело по факту теракта. Омбудсмен отметила, что обстрел гражданского авто с мирными жителями является нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Конвенции о правах ребёнка.
Ранее дрон ВСУ едва не убил двух мужчин и подростка в легковушке под Белгородом. В результате атаки ранения получили три человека, среди них есть несовершеннолетний. 15-летнего парня с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Двое мужчин, находившихся с подростком, также госпитализированы.