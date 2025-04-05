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Регион
5 апреля, 15:52

Дрон ВСУ едва не убил двух мужчин и подростка в легковушке под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Берёзовка, ранены 3 человека

Дрон ВСУ атаковал автомобиль. (Иллюстрация) Обложка © freepik/ fxquadro

Дрон ВСУ атаковал автомобиль. (Иллюстрация) Обложка © freepik/ fxquadro

Украинские военнослужащие нанесли удар по селу Берёзовка Борисовского района Белгородской области, в результате атаки ранения получили три человека, среди них есть несовершеннолетний. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара дрона по автомобилю пострадали трое: двое мужчин и 15-летний подросток. 15-летнего парня с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», — уточнил чиновник.

Двое мужчин, находившихся с подростком, также госпитализированы. У них диагностированы минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения рук, ног и лица.

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Ранее сообщалось, что мирная жительница Украины тайно помогла раненым российским военнослужащим, которые оказались под Часовым Яром. В настоящее время 70-летняя женщина эвакуировалась и получила гражданство России.

Татьяна Миссуми
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