Дрон ВСУ едва не убил двух мужчин и подростка в легковушке под Белгородом

Украинские военнослужащие нанесли удар по селу Берёзовка Борисовского района Белгородской области, в результате атаки ранения получили три человека, среди них есть несовершеннолетний. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара дрона по автомобилю пострадали трое: двое мужчин и 15-летний подросток. 15-летнего парня с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», — уточнил чиновник.

Двое мужчин, находившихся с подростком, также госпитализированы. У них диагностированы минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения рук, ног и лица.