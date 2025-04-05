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5 апреля, 17:20

ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли пять населённых пунктов Белгородской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Илек-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу — в 6 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы», — говорится в публикации.

Красный Октябрь Белгородского района подвергся атаке FPV-дрона. В результате атаки получил повреждения объект водоснабжающей инфраструктуры на территории недействующего предприятия.

В Безлюдовке Шебекинского округа осколки от взорвавшегося беспилотника посекли кровлю жилого дома и три автомобиля. В Вознесеновке сбили другой беспилотник, повреждения от взрыва получили окно и забор жилого дома.

В Байцурах Борисовского района украинский БПЛА перебил линию электропередачи, из-за населённый пункт, а также Богун Городок лишились электроснабжения. Сотрудники аварийных служб приступят к ремонту, как только на это дадут добро в Минобороны России.

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Ранее стало известно об атаке дрона ВСУ по селу Берёзовка Борисовского района Белгородчина. Пострадали трое человек, включая несовершеннолетнего. БПЛА ударил по гражданскому легковому автомобилю.

Юрий Лысенко
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