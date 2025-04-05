ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ обстреляли пять населённых пунктов Белгородской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Илек-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу — в 6 частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы», — говорится в публикации.
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