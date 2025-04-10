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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 13:26

Украинский дрон сбросил бомбу на легковушку под Белгородом, едва не убив водителя

Гладков: ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области, ранен водитель

Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом. Обложка © president.gov.ua

Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом. Обложка © president.gov.ua

В Белгородской области украинский беспилотник сбросил бомбу на проезжавший гражданский автомобиль, в результате атаки серьёзно пострадал водитель легковушки. О случившемся сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль. От удара дрона водитель получил минно-взрывную травму», — говорится в тексте.

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Накануне также сообщалось об атаке на Белгородскую область со стороны ВСУ. В результате удара беспилотника по посёлку Красная Яруга погиб мирный житель. Мужчина умер от полученных травм до приезда скорой.

Татьяна Миссуми
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