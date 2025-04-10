Украинский дрон сбросил бомбу на легковушку под Белгородом, едва не убив водителя

В Белгородской области украинский беспилотник сбросил бомбу на проезжавший гражданский автомобиль, в результате атаки серьёзно пострадал водитель легковушки. О случившемся сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль. От удара дрона водитель получил минно-взрывную травму», — говорится в тексте.