Украинский дрон сбросил бомбу на легковушку под Белгородом, едва не убив водителя
Гладков: ВСУ атаковали дроном автомобиль в Белгородской области, ранен водитель
Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом. Обложка © president.gov.ua
В Белгородской области украинский беспилотник сбросил бомбу на проезжавший гражданский автомобиль, в результате атаки серьёзно пострадал водитель легковушки. О случившемся сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль. От удара дрона водитель получил минно-взрывную травму», — говорится в тексте.
Накануне также сообщалось об атаке на Белгородскую область со стороны ВСУ. В результате удара беспилотника по посёлку Красная Яруга погиб мирный житель. Мужчина умер от полученных травм до приезда скорой.