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Регион
9 апреля, 13:34

Гладков: Один человек погиб, двое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке на регион со стороны ВСУ. В результате удара беспилотника по посёлку Красная Яруга погиб мирный житель. Как сообщил глава региона, мужчина умер от полученных травм до приезда скорой.

«Случилось самое страшное — от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков у себя в телеграм-канале, добавив, что также пострадала супруга жителя, которая находилась рядом. У неё множественные осколочные ранения бедра.

Также губернатор сообщил, что в результате ещё одной атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. После предоставления необходимой медицинской помощи врачи решат, как будет продолжаться его лечение.

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В Аксае сапёры обезвредили застрявший в бельевых верёвках дрон

А ранее Life.ru сообщал, что ПВО ВС РФ отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область. Беспилотники были ликвидированы в районе Каменск-Шахтинского. Местные жители говорили, что слышали минимум четыре взрыва и заметили яркие вспышки.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Александра Мышляева
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