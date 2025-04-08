Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 19:49

Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над Ростовской областью за 15 минут

В период с 22:00 до 22:15 силы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона ВСУ над Ростовской областью. Ещё один БПЛА был поражён над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Как сообщает SHOT, беспилотники противника были уничтожены над Каменск-Шахтинским. По словам местных жителей, они слышали не менее четырёх взрывов и видели яркие вспышки.

Два беспилотника ВСУ сбиты в Пензенской области
Два беспилотника ВСУ сбиты в Пензенской области

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации пяти беспилотников над регионом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Тимур Хингеев
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