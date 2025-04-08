Два беспилотника ВСУ сбиты в Пензенской области
Радар системы ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Пензенской областью. Угрозу удалось нейтрализовать над Сердобским районом, заявил губернатор региона Олег Мельниченко.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Также обошлось без разрушений», — написал чиновник в Telegram, призвав не снимать работу средств ПВО и место падения обломков.
Часом ранее стало известно об уничтожении дронов ВСУ над Воронежской областью. Силы ПВО нейтрализовали не менее пяти вражеских БПЛА в трёх районах.