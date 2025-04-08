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Регион
8 апреля, 19:03

Ещё в одном российском аэропорту ввели ограничения на полёты

Росавиация сообщила об ограничениях на выполнение полётов в аэропорт Ульяновска

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Росавиация сообщила об ограничениях на выполнение полётов в аэропорт Ульяновска. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Он отметил, что ограничения начали действовать в 21:15 по московскому времени для обеспечения безопасности гражданских и воздушных судов в полёте.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения. Меры приняты для обеспечения безопасности. Другие детали в Росавиации не привели.


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Наталья Демьянова
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