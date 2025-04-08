Ещё в одном российском аэропорту ввели ограничения на полёты

Росавиация сообщила об ограничениях на выполнение полётов в аэропорт Ульяновска. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Он отметил, что ограничения начали действовать в 21:15 по московскому времени для обеспечения безопасности гражданских и воздушных судов в полёте.