Силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над двумя регионами России за ночь
Силы ПВО уничтожили более 20 дронов ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Российские системы ПВО успешно сбили 23 украинских беспилотника самолётного типа в ночь с 7 на 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«19 [дронов поразили] над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской», — говорится в публикации военного ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ ранения получили два подростка. Пострадавшие были госпитализированы в Валуйскую ЦБ, за их жизни борются врачи.