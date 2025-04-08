Силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над двумя регионами России за ночь

Российские системы ПВО успешно сбили 23 украинских беспилотника самолётного типа в ночь с 7 на 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«19 [дронов поразили] над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской», — говорится в публикации военного ведомства.