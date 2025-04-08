Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 04:24

Силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над двумя регионами России за ночь

Силы ПВО уничтожили более 20 дронов ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Силы ПВО уничтожили более 20 дронов ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Российские системы ПВО успешно сбили 23 украинских беспилотника самолётного типа в ночь с 7 на 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«19 [дронов поразили] над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской», — говорится в публикации военного ведомства.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ ранения получили два подростка. Пострадавшие были госпитализированы в Валуйскую ЦБ, за их жизни борются врачи.

Тимур Хингеев
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