Украинские боевики искалечили двух российских подростков
Украинский дрон ранил двух подростков в Белгородской области
Карета скорой помощи. Обложка © Unsplash / Mathurin NAPOLY / matnapo
В селе Борки Валуйского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника ранены два подростка. Соответствующей информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.
«16-летний юноша пострадал из-за сброса взрывного устройства с беспилотника», — заявил чиновник в своём Telegram-канале.
У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, поверхностная рана головы и множественные осколочные ранения конечностей. Подростка госпитализировали в Валуйскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Позднее стало известно о втором раненом.
«Пострадал ещё один подросток. 16-летнего парня в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ», — добавил Гладков.
Ранее ВСУ нанесли удар по селу Берёзовка Борисовского района Белгородской области. В результате атаки пострадали три человека, включая несовершеннолетнего.