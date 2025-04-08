Украинские боевики искалечили двух российских подростков

В селе Борки Валуйского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника ранены два подростка. Соответствующей информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.

«16-летний юноша пострадал из-за сброса взрывного устройства с беспилотника», — заявил чиновник в своём Telegram-канале.

У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, поверхностная рана головы и множественные осколочные ранения конечностей. Подростка госпитализировали в Валуйскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Позднее стало известно о втором раненом.

«Пострадал ещё один подросток. 16-летнего парня в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ», — добавил Гладков.