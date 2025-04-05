Один — в тяжёлом состоянии: Семь белгородцев ранены при налёте дронов ВСУ

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за последние сутки семь мирных жителей региона получили ранения в результате атак БПЛА со стороны Украины. Об этом глава региона сообщил в своём личном телеграм-канале.

«За вчерашний день семь мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак со стороны ВСУ. Пятеро из них продолжают оставаться в медицинских учреждениях области. Ещё один находится в тяжёлом состоянии», — написал он.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. По информации Гладкова, ночная атака беспилотников привела к повреждениям электросетей в Нооскольском округе. Восстановление электроснабжения запланировано «Россетями» до 15:00 мск.

«Наши энергетики максимально быстро стараются восстановить сети — они обещают это сделать до 15:00 мск», — написал губернатор.