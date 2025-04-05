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Регион
5 апреля, 08:12

Один — в тяжёлом состоянии: Семь белгородцев ранены при налёте дронов ВСУ

Гладков: Семь человек пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за последние сутки семь мирных жителей региона получили ранения в результате атак БПЛА со стороны Украины. Об этом глава региона сообщил в своём личном телеграм-канале.

«За вчерашний день семь мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак со стороны ВСУ. Пятеро из них продолжают оставаться в медицинских учреждениях области. Ещё один находится в тяжёлом состоянии», — написал он.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. По информации Гладкова, ночная атака беспилотников привела к повреждениям электросетей в Нооскольском округе. Восстановление электроснабжения запланировано «Россетями» до 15:00 мск.

«Наши энергетики максимально быстро стараются восстановить сети — они обещают это сделать до 15:00 мск», — написал губернатор.

Женщину откинуло взрывной волной во время налёта БПЛА в подмосковном Стремилово
Женщину откинуло взрывной волной во время налёта БПЛА в подмосковном Стремилово

Ранее сообщалось, что в Дзержинске (ДНР) мужчине чудом удалось избежать гибели во время атаки дрона ВСУ. Местный житель получил ранение, пытаясь потушить пожар в своём гараже, а после притворился мертвым, чтобы не погибнуть.

Ольга Сливченко
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