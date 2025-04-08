Власти Саранска отменили режим ЧС, введённый 5 апреля после атаки БПЛА ВСУ
Вид на центр Саранска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danil Sergeev
В Саранске отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый 5 апреля из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В столице Мордовии отменён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил муниципального звена», — гласит пост.
Напомним, что в ночь на 5 апреля Саранск был атакован украинскими беспилотниками. Под ударом оказалось одно из местных предприятий.