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Регион
7 апреля, 23:20

Власти Саранска отменили режим ЧС, введённый 5 апреля после атаки БПЛА ВСУ

Вид на центр Саранска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danil Sergeev

Вид на центр Саранска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danil Sergeev

В Саранске отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый 5 апреля из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«В столице Мордовии отменён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил муниципального звена», — гласит пост.

Ночной пролёт беспилотника ВСУ над Саранском попал на видео
Ночной пролёт беспилотника ВСУ над Саранском попал на видео

Напомним, что в ночь на 5 апреля Саранск был атакован украинскими беспилотниками. Под ударом оказалось одно из местных предприятий.

Антон Голыбин
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