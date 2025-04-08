Не менее пяти дронов ВСУ сбили в трёх районах Воронежской области
Гусев: Силы ПВО уничтожили не менее пяти БПЛА в Воронежской области
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Не менее пяти беспилотных летательных аппаратов были сбиты силами ПВО в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев сообщил, что инциденты произошли в трёх разных районах региона.
«Дежурными силами ПВО в трёх районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее пяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения. Меры приняты для обеспечения безопасности. Другие детали в Росавиации не привели.