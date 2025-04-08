Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 18:17

Не менее пяти дронов ВСУ сбили в трёх районах Воронежской области

Гусев: Силы ПВО уничтожили не менее пяти БПЛА в Воронежской области

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Не менее пяти беспилотных летательных аппаратов были сбиты силами ПВО в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев сообщил, что инциденты произошли в трёх разных районах региона.

«Дежурными силами ПВО в трёх районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее пяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения. Меры приняты для обеспечения безопасности. Другие детали в Росавиации не привели.

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Наталья Демьянова
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