Сразу два российских аэропорта приостановили полёты
Росавиация: В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения
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Работа аэропорта Гумрак в Волгограде приостановлена. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в публикации.
Ограничения также введены в аэропорту Саратова. Меры приняты для обеспечения безопасности. Другие детали представитель Росавиации не привёл.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что украинские войска, игнорируя достигнутые договорённости, за последние сутки дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Курской и Запорожской областях. Также ранее украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом.