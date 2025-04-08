Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 17:51

Сразу два российских аэропорта приостановили полёты

Росавиация: В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Работа аэропорта Гумрак в Волгограде приостановлена. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в публикации.

Ограничения также введены в аэропорту Саратова. Меры приняты для обеспечения безопасности. Другие детали представитель Росавиации не привёл.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что украинские войска, игнорируя достигнутые договорённости, за последние сутки дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Курской и Запорожской областях. Также ранее украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом.

Силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над двумя регионами России за ночь
Силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над двумя регионами России за ночь
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar