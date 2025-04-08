ВСУ дважды за сутки нанесли удары по российским энергообъектам

В Министерстве обороны РФ заявили, что украинские войска, игнорируя достигнутые договорённости, за последние сутки дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры России в Курской и Запорожской областях.

По данным ведомства, утром 7 апреля в 09:47 удар украинского беспилотника в Курской области повредил провода между опорами, из-за чего отключилась высоковольтная линия 750 кВ, связывающая Курскую АЭС с металлургическим узлом «Россетей». В тот же день в 09:30 в Запорожской области другой беспилотник ударил по подстанции 35 кВ «Новогорьевка», повредив радиатор трансформатора, принадлежащего ГУП «Таврия-Энерго».