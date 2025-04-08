Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 10:30

ВСУ дважды за сутки нанесли удары по российским энергообъектам

МО: ВСУ атаковали энергетические объекты РФ в Курской и Запорожской областях

ВСУ атаковали энергетические объекты в Курской и Запорожской областях. Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ атаковали энергетические объекты в Курской и Запорожской областях. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Министерстве обороны РФ заявили, что украинские войска, игнорируя достигнутые договорённости, за последние сутки дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры России в Курской и Запорожской областях.

По данным ведомства, утром 7 апреля в 09:47 удар украинского беспилотника в Курской области повредил провода между опорами, из-за чего отключилась высоковольтная линия 750 кВ, связывающая Курскую АЭС с металлургическим узлом «Россетей». В тот же день в 09:30 в Запорожской области другой беспилотник ударил по подстанции 35 кВ «Новогорьевка», повредив радиатор трансформатора, принадлежащего ГУП «Таврия-Энерго».

Также ранее украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии. По данным Минобороны РФ, ВСУ также совершили атаки по объектам в Крыму, Воронежской и Брянской областях.

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Оксана Попова
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