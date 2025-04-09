В Аксае сапёры обезвредили застрявший в бельевых верёвках дрон
Украинский БПЛА обезврежен в Аксае. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь
Упавший в Аксае Ростовской области украинский беспилотник оперативно обезвредили сапёры. Разрушений на месте падения дрона удалось избежать. Об этом в своём телеграм-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он добавил, что эвакуированные жители вернутся в квартиры после того, как следователи завершат работу. Сейчас горожане находятся в пункте временного размещения или у близких. Для учеников школы, расположенной вблизи места ЧП, организовано дистанционное обучение, которое будет отменено, как только ситуация нормализуется
Также Слюсарь отметил, что в селе Бессергеновка Неклиновского района после отражения воздушной атаки зафиксировано попадание осколков взрывного устройства в крышу частного дома на улице Спортивной. На месте работают оперативные службы.
Напомним, что украинские дроны сегодня ночью атаковали Ростовскую область. Один из БПЛА застрял в бельевых верёвках жилого дома в городе Аксай. В целях безопасности жильцов всех 48 квартир, расположенных в многоэтажке, эвакуировали. На место прибыли взрывотехники.