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Регион
9 апреля, 08:34

В Аксае сапёры обезвредили застрявший в бельевых верёвках дрон

Украинский БПЛА обезврежен в Аксае. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

Украинский БПЛА обезврежен в Аксае. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

Упавший в Аксае Ростовской области украинский беспилотник оперативно обезвредили сапёры. Разрушений на месте падения дрона удалось избежать. Об этом в своём телеграм-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что эвакуированные жители вернутся в квартиры после того, как следователи завершат работу. Сейчас горожане находятся в пункте временного размещения или у близких. Для учеников школы, расположенной вблизи места ЧП, организовано дистанционное обучение, которое будет отменено, как только ситуация нормализуется

Появилось фото застрявшего в бельевых верёвках дрона ВСУ в Аксае
Появилось фото застрявшего в бельевых верёвках дрона ВСУ в Аксае

Также Слюсарь отметил, что в селе Бессергеновка Неклиновского района после отражения воздушной атаки зафиксировано попадание осколков взрывного устройства в крышу частного дома на улице Спортивной. На месте работают оперативные службы.

Напомним, что украинские дроны сегодня ночью атаковали Ростовскую область. Один из БПЛА застрял в бельевых верёвках жилого дома в городе Аксай. В целях безопасности жильцов всех 48 квартир, расположенных в многоэтажке, эвакуировали. На место прибыли взрывотехники.

Ольга Сливченко
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