В Аксае сапёры обезвредили застрявший в бельевых верёвках дрон

Упавший в Аксае Ростовской области украинский беспилотник оперативно обезвредили сапёры. Разрушений на месте падения дрона удалось избежать. Об этом в своём телеграм-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что эвакуированные жители вернутся в квартиры после того, как следователи завершат работу. Сейчас горожане находятся в пункте временного размещения или у близких. Для учеников школы, расположенной вблизи места ЧП, организовано дистанционное обучение, которое будет отменено, как только ситуация нормализуется

Также Слюсарь отметил, что в селе Бессергеновка Неклиновского района после отражения воздушной атаки зафиксировано попадание осколков взрывного устройства в крышу частного дома на улице Спортивной. На месте работают оперативные службы.