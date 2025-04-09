Появилось фото застрявшего в бельевых верёвках дрона ВСУ в Аксае
Застрявший дрон. Обложка © Telegram / SHOT
Появилось фото с беспилотником ВСУ, который застрял в бельевых верёвках у стены одной из многоэтажек Аксая. У БПЛА самолётного типа отсутствует часть крыла. По данным SHOT, регион был атакован дронами R15 украинского производства.
Напомним, что в целях безопасности жильцов всех 48 квартир многоэтажки эвакуировали. Их временно разместили в ПВР на базе дома культуры «Молодёжный». Опасной находкой занимаются взрывотехники.