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Регион
9 апреля, 02:41

Многоэтажку эвакуировали в Аксае из-за застрявшего в бельевых верёвках дрона

Украинский беспилотник повис на бельевых верёвках в многоквартирном доме на улице Платова в Аксае. Упавший дрон не нанёс зданию повреждений, но в целях безопасности жильцов было решено эвакуировать. Об этом проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома. Пункт временного размещения развёрнут для них на базе дома культуры «Молодёжный», — написал чиновник в соцсетях.

На месте работают экстренные службы. Действия по координации оказания помощи возглавил глава администрации района Константин Доморовский.

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Напомним, что Ростовская область подверглась многочасовой атаке украинских беспилотников в ночь на 9 апреля. Дроны были сбиты в пяти районах и нескольких городах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Тимур Хингеев
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