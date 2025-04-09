Многоэтажку эвакуировали в Аксае из-за застрявшего в бельевых верёвках дрона

Украинский беспилотник повис на бельевых верёвках в многоквартирном доме на улице Платова в Аксае. Упавший дрон не нанёс зданию повреждений, но в целях безопасности жильцов было решено эвакуировать. Об этом проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома. Пункт временного размещения развёрнут для них на базе дома культуры «Молодёжный», — написал чиновник в соцсетях.

На месте работают экстренные службы. Действия по координации оказания помощи возглавил глава администрации района Константин Доморовский.