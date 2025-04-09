Слюсарь: Силы ПВО уже несколько часов отражают атаку БПЛА на Ростовскую область
Российские силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, с вечера 8 апреля зенитчикам удалось сбить вражеские дроны в Таганроге, Новошахтинске, Зернограде и Донецке, а также на территории Каменского, Неклиновского, Чертковского, Тарасовского и Миллеровского районов.
«Из-за падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде по улице Лазо, а также крыша дома в Донецке по улице Яблоневая. На место выехали дежурные службы», — добавил чиновник.
Пострадавших среди гражданских нет.
На фоне серии атак украинских беспилотников на российские регионы пять аэропортов временно остановили приём и выпуск самолётов. Ограничения затронули Грозный, Владикавказ, Волгоград, Саратов и Ульяновск.
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