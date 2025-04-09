Слюсарь: Силы ПВО уже несколько часов отражают атаку БПЛА на Ростовскую область

Российские силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, с вечера 8 апреля зенитчикам удалось сбить вражеские дроны в Таганроге, Новошахтинске, Зернограде и Донецке, а также на территории Каменского, Неклиновского, Чертковского, Тарасовского и Миллеровского районов.