Мощные взрывы раздались над Таганрогом, очевидцы сообщают о дронах
SHOT: Серия взрывов раздалась над Таганрогом
Взрывы прогремели в Таганроге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
В Таганроге Ростовской области прогремела серия мощных взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет SHOT. Предположительно, сработали системы ПВО, которые отразили атаку беспилотников.
По словам местных, над городом раздались от трёх до семи взрывов. Громкие звуки сопровождались яркими вспышками в небе. Очевидцы утверждают, что вражеские дроны летели к местному порту. Официальной информации о произошедшем пока нет.
Напомним, что в период с 22:00 до 22:15 силы ПВО уже отражали атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над Каменск-Шахтинским.