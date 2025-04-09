Российские зенитчики перехватили 158 дронов ВСУ над 11 регионами за ночь
Работа систем ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В период с 20:00 8 апреля по 06:00 9 апреля расчёты российских систем ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над 11 регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В Краснодарском крае были нейтрализованы 67 беспилотников, в Ростовской области — 29, в Республике Северная Осетия — Алания — 15. На Воронежскую область пытались напасть 11 летательных аппаратов, на Курскую — десять. В Белгородской области зенитчики сбили пять БПЛА, в Крыму — три, в Пензенской области — два. В Саратовской и Орловской областях удалось нейтрализовать по одному аппарату, столько же поразили над Ставропольским краем.
Оставшиеся БПЛА не смогли достичь суши: семь дронов сбили над акваторией Азовского моря, а ещё шесть — Чёрного.
Напомним, что в Аксае из-за падения украинского дрона на бельевые верёвки пришлось эвакуировать целую многоэтажку. Жильцов временно поселили в пункте временного размещения.