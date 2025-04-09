Российские зенитчики перехватили 158 дронов ВСУ над 11 регионами за ночь

В период с 20:00 8 апреля по 06:00 9 апреля расчёты российских систем ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над 11 регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Краснодарском крае были нейтрализованы 67 беспилотников, в Ростовской области — 29, в Республике Северная Осетия — Алания — 15. На Воронежскую область пытались напасть 11 летательных аппаратов, на Курскую — десять. В Белгородской области зенитчики сбили пять БПЛА, в Крыму — три, в Пензенской области — два. В Саратовской и Орловской областях удалось нейтрализовать по одному аппарату, столько же поразили над Ставропольским краем.