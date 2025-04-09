Раненый Борис Моисеев спас истекающего кровью бойца СВО

В Министерстве обороны России поделились историей о героическом поступке российского военнослужащего, проявившего отвагу во время специальной операции. В этот раз в ведомстве рассказали о водителе отряда БАРС-32 Борисе Моисееве, который выполнил задачу по доставке боеприпасов в зону боевых действий, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение парней на передовых позициях.

Двигаясь ночью с выключенными фарами по труднопроходимой местности, он успешно доставил груз к назначенному месту. Однако, когда Моисеев начал разгрузку, его отряд подвергся атакам FPV-дронов со стороны украинских боевиков, которые пытались перейти в контрнаступление.

«В результате сбросов боеприпасов с коптеров Борис получил осколочные ранения. Превозмогая боль, он оказал себе первую помощь, после чего вынес в укрытие раненого боевого товарища», – отметили в Минобороны.

После оказания первой помощи пострадавшему, солдат эвакуировал его с передовой в медицинское учреждение, тем самым спасая жизнь. Благодаря мужеству и решительности Моисеева бойцы отряда смогли вовремя получить необходимые боеприпасы и успешно отразить атаку ВСУ, не понеся при этом потерь.