Подвиг на 100 километров: Раненый боец СВО спас товарищей и сохранил «Солнцепёк»

Контуженому экипажу тяжёлой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепёк» удалось выжить после стокилометрового марша в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Авторы материала уточнили, что российские военные участвовали в отражении атаки ВСУ на Белгородскую область, используя «Солнцепёк». Отстрелявшись, экипаж решил перезарядиться и сменить позицию. Однако в этот момент в боевую технику влетел украинский дрон. Боец ВС РФ с позывным Май пояснил, что кумулятивная струя прожгла обшивку в том месте, за которым находилось его кресло механика-водителя.

После атаки члены экипажа получили контузии. Несмотря на полученные травмы, российские бойцы решили совершить марш не до ближайшей точки эвакуации, а сразу до пункта временной дислокации. По словам Мая, эта точка находилась на расстоянии около ста километров. Механик-водитель добавил, что уже на финальном этапе пути он не видел ничего, кроме застилающей глаза пелены.

По информации издания, боец потерял сознание сразу после того, как довёл «Солнцепёк» до пункта назначения. Солдату удалось спасти не только сослуживцев, но и боевую технику. Боец ВС РФ не помнит, как попал в госпиталь.

«Помню, последние километров пять – перед глазами пелена. Парни пытаются меня бодрить, хотя сами оглушённые, контуженные... Когда очнулся в палате – уже после операции – первая мысль: на месте ли нога? Спасибо медикам – спасли. Но бегать пока не скоро начну. А по своим ребятам уже скучаю», – рассказал боец.