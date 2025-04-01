Мехвод российского танка повторил подвиг якута и победил ВСУшника в рукопашной схватке

Механик-водитель российского танка Т-80БВМ 5-й гвардейской танковой бригады группировки «Восток» взял в плен украинского военного. Перед этим танкист одолел противника в рукопашной схватке, рассказали в Министерстве обороны.

Схлестнуться с врагом на ближней дистанции мехводу танка с позывным Макс пришлось в ходе боёв за населённый пункт Скудное в ДНР. Когда машина подорвалась на мине, экипаж был вынужден покинуть технику и рассосредоточиться. В одном из полуразрушенных зданий «рулевой» и столкнулся с наблюдателем ВСУ.

Украинские боевик был вооружён и тотчас же взял российского бойца на прицел, запросив у командира дальнейшие инструкции. Когда сверху пришёл приказ решать вопрос самостоятельно, военнослужащий разрешил танкисту уйти. Но как только тот повернулся, боец ВСУ попытался сделать выстрел. Благо автомат дал осечку.

«Когда услышал дважды щелчок затвора, понял: автомат заклинило. Это был единственный шанс», — вспоминает Макс.

Оценив ситуацию, мехвод бросился в рукопашный бой и одолел противника, несмотря на преимущество последнего в весе. Одержать верх российскому военному помогли навыки вольной борьбы. Пленный был доставлен в расположение.