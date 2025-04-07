Дрон-камикадзе ВСУ убил мирного жителя в Брянской области

Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб после атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирного населения.

«В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села. Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования», — говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.

Глава региона пообещал, что семье погибшего будет оказана поддержка. Богомаз призвал граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности, так как враг атакует подло.