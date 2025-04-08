Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ЛНР, погибла женщина

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Троицком муниципальном округе ЛНР, погибла женщина 60 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Луганской Народной Республике.

«Супружеская пара этим утром двигалась на «Ниве» по дороге в районе села Демино-Александровка. Вражеский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю», — говорится в сообщении.

В результате атаки женщина получила смертельные ранения. Её муж не пострадал.