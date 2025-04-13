Столб дыма над городом: В Сумщине прогремели два мощных взрыва
В Сумской области произошли два мощных взрыва, объявлена воздушная тревога
Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1
В Сумах, на севере Украины, произошло два взрыва. Об этом сообщает местное издание «Общественное». После случившегося в Сумской области, а также в других регионах страны, вкючая столицу — город Киев, объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, были нанесены два ракетных удара по промышленному объекту региона.
Ранее стало известно, что в Сумской области, в районе населённого пункта Локня, более 300 украинских военнослужащих оказались в окружении. Среди них находятся бойцы 150-й отдельной бригады, а также мобилизованные из 15-й и 17-й бригад территориальной обороны.