Столб дыма над городом: В Сумщине прогремели два мощных взрыва

В Сумах, на севере Украины, произошло два взрыва. Об этом сообщает местное издание «Общественное». После случившегося в Сумской области, а также в других регионах страны, вкючая столицу — город Киев, объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, были нанесены два ракетных удара по промышленному объекту региона.