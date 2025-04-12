Российские военные взяли в котёл три сотни бойцов ВСУ в Сумской области

В Сумской области более 300 украинских военнослужащих оказались в окружении в районе населённого пункта Локня. Согласно данным SHOT, среди них находятся бойцы 150-й отдельной бригады, а также мобилизованные из 15-й и 17-й бригад территориальной обороны.

Более 300 солдат ВСУ оказались в Локнянском котле в Сумской области. Видео © SHOT

Как сообщают наши коллеги, шансы на прорыв у украинских сил минимальны, поскольку российские войска увеличили свои силы в этом районе. В настоящее время наступление осуществляют российские штурмовики, которым оказывают поддержку авиация и беспилотники, наносящие удары по живой силе и технике украинских войск, а также разрушая их логистику.

Кроме того, около 300 украинских солдат были уничтожены в ходе освобождения двух населённых пунктов в Сумской области — Басовки и Журавки.

Одной из ключевых целей российских войск является село Юнаковка, которое служит важным логистическим узлом для ВСУ. Из этого населённого пункта ведёт прямая дорога к Судже, которую российские силы стремятся перерезать для получения стратегического преимущества.