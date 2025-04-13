Мощный взрыв прогремел в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге

В районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в районе Сакмарской ТЭЦ, Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что в районе 05:10 утра по местному времени (03:10 мск) услышали громкий звук. После этого на северо-востоке Оренбурга в районе ТЭЦ они увидели пожар, появился столб чёрного думы. Некоторые горожане сообщили об отключении света.

Предварительно, причиной ЧП стало замыкание на трансформаторной подстанции на улице Терешковой. На месте работают сотрудники экстренных служб. Официальной информации пока не поступало.