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12 апреля, 20:50

Не газ: МЧС опровергло причину взрыва в доме в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске МЧС ликвидировали пожар в доме после взрыва

Дом в Ханты-Мансийске, где произошёл пожар после взрыва. Обложка © Telegram / МЧС ХМАО-Югры

Дом в Ханты-Мансийске, где произошёл пожар после взрыва. Обложка © Telegram / МЧС ХМАО-Югры

В Ханты-Мансийске на улице Промышленной, 9 произошёл пожар в жилом здании после взрыва. Огонь был оперативно потушен, об этом пишет URA.ru со ссылкой на МЧС России.

Пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске. Видео © Telegram / МЧС ХМАО-Югры

Очаг возгорания охватил площадь около 70 квадратных метров. Специалисты из регионального МЧС сообщили, что ситуация под контролем и огонь был быстро потушен. Представители экстренных служб также опровергли слухи, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Выяснилось, что дом не подключён к газоснабжению.

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Напомним, ранее в жилом доме произошёл взрыв, в результате чего и начался пожар. Взрывной волной выбило несколько оконной рам и стёкла, в том числе в соседних домах. В результате ЧП пострадало не менее четырёх человек, они госпитализированы. Эвакуированы свыше 30 жителей.

Тимур Хингеев
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