Не газ: МЧС опровергло причину взрыва в доме в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на улице Промышленной, 9 произошёл пожар в жилом здании после взрыва. Огонь был оперативно потушен, об этом пишет URA.ru со ссылкой на МЧС России.

Пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске. Видео © Telegram / МЧС ХМАО-Югры

Очаг возгорания охватил площадь около 70 квадратных метров. Специалисты из регионального МЧС сообщили, что ситуация под контролем и огонь был быстро потушен. Представители экстренных служб также опровергли слухи, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Выяснилось, что дом не подключён к газоснабжению.