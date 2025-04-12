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12 апреля, 19:44

Мощный взрыв разворотил жилой дом в Ханты-Мансийске

SHOT: Взрыв газа прогремел в жилом доме в Ханты-Мансийске, 4 человека пострадали

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ханты-Мансийске. Фото © SHOT

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ханты-Мансийске. Фото © SHOT

Мощный взрыв газа прогремел в жилом доме в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает SHOT.

Пожар после взрыва газа в жилом доме в Ханты-Мансийске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на Промышленной улице. После взрыва начался пожар. Взрывной волной выбило несколько оконной рам и стёкла, в том числе в соседних домах.

В результате ЧП пострадало не менее четырёх человек, они госпитализированы. Эвакуированы свыше 30 жителей. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

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Никита Никонов
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