Мощный взрыв разворотил жилой дом в Ханты-Мансийске

Мощный взрыв газа прогремел в жилом доме в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает SHOT.

Пожар после взрыва газа в жилом доме в Ханты-Мансийске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на Промышленной улице. После взрыва начался пожар. Взрывной волной выбило несколько оконной рам и стёкла, в том числе в соседних домах.