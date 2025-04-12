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Регион
12 апреля, 06:37

Два человека пострадали из-за взрыва в Приморье

МЧС: Два человека пострадали в результате взрыва холодильника в Приморье

Взрыв в городе Лесозаводск. Обложка © Telegram / SHOT

Взрыв в городе Лесозаводск. Обложка © Telegram / SHOT

В результате взрыва, произошедшего в городе Лесозаводск Приморского края, пострадали два человека. Пожарным удалось локализовать открытое горение на площади 350 квадратных метров. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС региона.

Двоих мужчин-грузчиков с ожогами передали врачам и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Напомним, сегодня сильный взрыв произошёл в городе Лесозаводск Приморского края. Оказалось, что в магазине «Светофор» взлетел на воздух старый неисправный холодильник.

Мария Любицкая
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