Два человека пострадали из-за взрыва в Приморье

В результате взрыва, произошедшего в городе Лесозаводск Приморского края, пострадали два человека. Пожарным удалось локализовать открытое горение на площади 350 квадратных метров. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС региона.

Двоих мужчин-грузчиков с ожогами передали врачам и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.