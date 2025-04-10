Пожар в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидирован
Пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / SHOT
Возгорание в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидировано. Об этом пишет SHOT.
По данным регионального управления МЧC, произошло возгорание градильни системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Оно было ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Ликвидация пожара в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Видео © Пресс-служба МЧС
Напомним, дым от пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» был виден за несколько километров от места ЧП. Сообщалось, что внутри могли быть люди, проводилась эвакуация.