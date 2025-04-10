Пожар в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидирован

Возгорание в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидировано. Об этом пишет SHOT.

По данным регионального управления МЧC, произошло возгорание градильни системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Оно было ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ликвидация пожара в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Видео © Пресс-служба МЧС