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Регион
10 апреля, 04:04

Пожар в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидирован

Пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / SHOT

Возгорание в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидировано. Об этом пишет SHOT.

По данным регионального управления МЧC, произошло возгорание градильни системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Оно было ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ликвидация пожара в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Видео © Пресс-служба МЧС

На трассе «Байкал» ограничили движение из-за дыма от пожара
На трассе «Байкал» ограничили движение из-за дыма от пожара

Напомним, дым от пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» был виден за несколько километров от места ЧП. Сообщалось, что внутри могли быть люди, проводилась эвакуация.

Артур Лапсаков
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