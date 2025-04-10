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Регион
10 апреля, 03:39

Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, внутри могут быть люди

Мощный пожар произошёл в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Как пишет SHOT, внутри в этот момент могли находиться люди.

Всё произошло в ТЦ на улице 8 Марта. Столб дыма виден за несколько километров от места ЧП. Проводится экстренная эвакуация. На место выдвинулись сотрудники МЧС. В данный момент о пострадавших и погибших не сообщается.

Пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

На трассе «Байкал» ограничили движение из-за дыма от пожара
На трассе «Байкал» ограничили движение из-за дыма от пожара

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном лесном пожаре в Бурятии. Огонь уже охватил 370 гектаров леса. Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 36 очагов возгорания, причём все они возникли вследствие деятельности человека.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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