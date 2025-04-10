Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, внутри могут быть люди

Мощный пожар произошёл в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Как пишет SHOT, внутри в этот момент могли находиться люди.

Всё произошло в ТЦ на улице 8 Марта. Столб дыма виден за несколько километров от места ЧП. Проводится экстренная эвакуация. На место выдвинулись сотрудники МЧС. В данный момент о пострадавших и погибших не сообщается.

Пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT