Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, внутри могут быть люди
Мощный пожар произошёл в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Как пишет SHOT, внутри в этот момент могли находиться люди.
Всё произошло в ТЦ на улице 8 Марта. Столб дыма виден за несколько километров от места ЧП. Проводится экстренная эвакуация. На место выдвинулись сотрудники МЧС. В данный момент о пострадавших и погибших не сообщается.
Пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT
Ранее Life.ru рассказывал о масштабном лесном пожаре в Бурятии. Огонь уже охватил 370 гектаров леса. Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 36 очагов возгорания, причём все они возникли вследствие деятельности человека.
Telegram / SHOT