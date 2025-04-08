На трассе «Байкал» ограничили движение из-за дыма от пожара

В Иркутской области продолжают бушевать лесные пожары. Возгорания не удаётся ликвидировать из-за плохой погоды и порывистого ветра. Во вторник, 8 апреля, федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за сильного задымления. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Забайкалья.

Федеральную дорогу «Байкал» перекрыли из-за лесных пожаров и сильного задымления. Видео © Telegram / Полиция Забайкалья

«В Читинском районе на 1045 километре федеральной трассы «Байкал» (Иркутск-Чита) из-за задымления ограничено движение автотранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на месте, обеспечивая безопасность дорожного движения», — уточнили в ведомстве.

В лесах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов в своём телеграм-канале.