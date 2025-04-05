В Приангарье пожар уничтожил 11 домов, начат сбор гуманитарной помощи
Пожары в селе Чехово Иркутской области. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи
В Приангарье разнесённый ураганом пожар уничтожил 11 домов. Организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим, а также создан круглосуточный оперативный штаб, проинформировал в личном телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главный вопрос — устранение последствий сильного порывистого ветра в регионе. По предварительным данным, огнём уничтожены 11 жилых домов и хозяйственные постройки. Информация сейчас уточняется», — написал он.
Пожары в Иркутской области. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи
Для оперативного реагирования создан круглосуточный штаб, на места происшествий направлена правительственная группа во главе с первым заместителем губернатора Романом Колесовым. В Тайшетском районе ураганный ветер сорвал крыши с десяти зданий, повалил деревья и вызвал несколько техногенных пожаров. Аналогичные возгорания зафиксированы в Тулунском, Усольском и Братском районах. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.
Власти оперативно организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших — одеял, средств первой необходимости. В ближайшее время планируется доставить сухпайки. Особое внимание уделяется вопросу организации учебного процесса для детей из сгоревшей школы — на место выехал министр образования региона Максим Парфенов. Уже начата работа по формированию межмуниципальных комиссий для восстановления разрушенной инфраструктуры.
На 6 апреля в регионе объявлено новое штормовое предупреждение — метеорологи прогнозируют усиление ветра до 34 метров в секунду, осадки в виде дождя и снега, а также гололедицу. В качестве превентивной меры от электроснабжения отключены более 100 тысяч домов. Местные власти призывают жителей соблюдать предельную осторожность и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.
Напомним, Сибирь оказалась во власти мощного урагана 5 апреля. Шторм стал причиной массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакассии, где объявили режим ЧС — там пострадали более 10 человек. Life.ru показывал кадры разрушений, устроенных стихией в Красноярске. А в Иркутской области ураган спровоцировал пожары, а позже ветер перебросил пламя на жилые дома.