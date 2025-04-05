Ураган обрушил 35-метровую трубу котельной и оставил тысячи сибиряков без тепла
Две тысячи жителей Ермаковского остались без тепла из-за падения трубы котельной
Сильный ветер обрушил 35-метровую трубу в селе Ермаковское. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края
В селе Ермаковское Красноярского края сильный ветер стал причиной обрушения трубы котельной. В результате инцидента организация прекратила работу, оставив без отопления более двух тысяч жителей и административные здания, сообщила региональная прокуратура.
Сильный ветер обрушил 35-метровую трубу в селе Ермаковское. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края
«В селе Ермаковское из-за сильных порывов ветра произошло обрушение 35-метровой трубы центральной котельной. На территории района введён режим ЧС. В настоящий момент проводятся работы по установке временной дымовой трубы», — говорится в сообщении.
Прокуратура уже начала проверку соблюдения компанией, ответственной за теплоснабжение, требований промышленной безопасности, а также строительных норм и правил при эксплуатации котельной и её подготовке к отопительному сезону.
Сегодня Сибирь переживает разгул стихии: мощный ураган обрушился на регион, принеся с собой ветер, скорость которого достигает 30 метров в секунду. По предварительным данным, шторм уже нанёс значительный ущерб. В частности, сообщается о разрушении павильона, под обломками которого оказался человек. К счастью, пострадавшего удалось извлечь и госпитализировать. В сети появились впечатляющие кадры, демонстрирующие масштаб бедствия, охватившего Сибирь.