Ураган обрушил 35-метровую трубу котельной и оставил тысячи сибиряков без тепла

В селе Ермаковское Красноярского края сильный ветер стал причиной обрушения трубы котельной. В результате инцидента организация прекратила работу, оставив без отопления более двух тысяч жителей и административные здания, сообщила региональная прокуратура.

Сильный ветер обрушил 35-метровую трубу в селе Ермаковское. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

«В селе Ермаковское из-за сильных порывов ветра произошло обрушение 35-метровой трубы центральной котельной. На территории района введён режим ЧС. В настоящий момент проводятся работы по установке временной дымовой трубы», — говорится в сообщении.