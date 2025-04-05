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Регион
5 апреля, 13:56

Ураган обрушил 35-метровую трубу котельной и оставил тысячи сибиряков без тепла

Две тысячи жителей Ермаковского остались без тепла из-за падения трубы котельной

Сильный ветер обрушил 35-метровую трубу в селе Ермаковское. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Сильный ветер обрушил 35-метровую трубу в селе Ермаковское. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

В селе Ермаковское Красноярского края сильный ветер стал причиной обрушения трубы котельной. В результате инцидента организация прекратила работу, оставив без отопления более двух тысяч жителей и административные здания, сообщила региональная прокуратура.

Сильный ветер обрушил 35-метровую трубу в селе Ермаковское. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Сильный ветер обрушил 35-метровую трубу в селе Ермаковское. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

«В селе Ермаковское из-за сильных порывов ветра произошло обрушение 35-метровой трубы центральной котельной. На территории района введён режим ЧС. В настоящий момент проводятся работы по установке временной дымовой трубы», — говорится в сообщении.

Прокуратура уже начала проверку соблюдения компанией, ответственной за теплоснабжение, требований промышленной безопасности, а также строительных норм и правил при эксплуатации котельной и её подготовке к отопительному сезону.

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Наталья Афонина
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