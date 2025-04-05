Пыльная буря и летающие крыши: Сибирь попала во власть мощного урагана со скоростью 30 м/с

Штормовой ветер стал причиной технологических нарушений в сетях и массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. «Россети Сибирь» объявили о введении в этих регионах особый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Последствия урагана в Хакасии. Видео © Телеграм / Хакасия News

Особый режим работы был введён, поскольку в Алтайский край, Кемеровскую область и Хакасию пришёл шквалистый ветер со скоростью 30 м/с, приведший к нарушениям на сетях. Над восстановлением электроэнергии сейчас работают 48 аварийно-восстановительных бригад, 105 человек и 48 единиц техники.

Ветер вырвал крышку дома в Красноярске. Видео © VK / КРИНЖ КРАСНОЯРСКА

«В районе Подхоз из-за урагана оборвался высоковольтный кабель. Электрики уже работают на месте аварии. Также в течение 2-3 часов в Подхозе, Гидролизном и в центре поселка не будет воды», – сообщил Усть-Абаканский Поссовет.

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