Пыльная буря и летающие крыши: Сибирь попала во власть мощного урагана со скоростью 30 м/с
Ураган со скоростью 30 м/с обесточил часть Кузбасса, Алтая, Хакасии, Красноярска
Штормовой ветер стал причиной технологических нарушений в сетях и массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. «Россети Сибирь» объявили о введении в этих регионах особый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Последствия урагана в Хакасии. Видео © Телеграм / Хакасия News
Особый режим работы был введён, поскольку в Алтайский край, Кемеровскую область и Хакасию пришёл шквалистый ветер со скоростью 30 м/с, приведший к нарушениям на сетях. Над восстановлением электроэнергии сейчас работают 48 аварийно-восстановительных бригад, 105 человек и 48 единиц техники.
Ветер вырвал крышку дома в Красноярске. Видео © VK / КРИНЖ КРАСНОЯРСКА
«В районе Подхоз из-за урагана оборвался высоковольтный кабель. Электрики уже работают на месте аварии. Также в течение 2-3 часов в Подхозе, Гидролизном и в центре поселка не будет воды», – сообщил Усть-Абаканский Поссовет.
В Новокузнецке из-за порывов ветра сломалось дерево, которое упало на мужчину, проходящего по улице. Пострадавшего увезли на скорой. Затронул ураган и Красноярск, город накрыла пыльная буря. Жители Сибири и Урала делятся в Сети кадрами последствий – побитые машины, сорванные крыши и упавшие заборы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в семи российских регионах ожидается опасная погода. По словам специалиста, в ряде областей нашей страны прогнозируется ветер, метель и гололёд.
Телеграм / Хакасия News