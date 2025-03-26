Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 08:06

Метель, ветер, гололёд: Названы 7 регионов России, где ожидается опасная погода

Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в семи регионах России

В семи регионах России ожидается опасная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, прогнозируются сильный ветер, метель, осадки, гололёд.

«Сильный ветровой режим прогнозируется в Иркутской области, на юге озера Байкал, в Забайкальском крае — до 25 м/с», — приводит слова метеоролога ТАСС.

В Забайкалье температура рухнет на десять градусов, ожидается сильный снег, снежный накат, гололедица. Похожая погода прогнозируется и в Бурятии.

Также сильный снег, дождь, ветер до 20 м/с ожидаются в Приморском крае. А в Кемеровской области, Хакасии и Туве стоит ждать метели и ветра более 20 м/с.

Москвичам обещали дождь на неделе и «жару» к выходным
Москвичам обещали дождь на неделе и «жару» к выходным

Ранее Life.ru писал, что снежные сугробы с человеческий рост парализовали Петропаловск-Камчатский. Занятия в детских садах и школах приостановили, а все концерты и спортивные мероприятия перенесли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Никита Никонов
  • Новости
  • Погода
  • Иркутская область
  • Забайкальский край
  • Бурятия, Республика
  • Приморский край
  • Тыва, Республика
  • Хакасия, Республика
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar