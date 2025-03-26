Метель, ветер, гололёд: Названы 7 регионов России, где ожидается опасная погода
Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в семи регионах России
В семи регионах России ожидается опасная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, прогнозируются сильный ветер, метель, осадки, гололёд.
«Сильный ветровой режим прогнозируется в Иркутской области, на юге озера Байкал, в Забайкальском крае — до 25 м/с», — приводит слова метеоролога ТАСС.
В Забайкалье температура рухнет на десять градусов, ожидается сильный снег, снежный накат, гололедица. Похожая погода прогнозируется и в Бурятии.
Также сильный снег, дождь, ветер до 20 м/с ожидаются в Приморском крае. А в Кемеровской области, Хакасии и Туве стоит ждать метели и ветра более 20 м/с.
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