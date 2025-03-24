Москвичам обещали дождь на неделе и «жару» к выходным

В Москве к выходным установится «жара» до 15 градусов, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, предстоящая неделя в столице будет довольно тёплой.

Во вторник в город придёт антициклон, из-за чего температура воздуха опустится до 7-9 градусов днём. Ожидается дождь. В среду погода не изменится. С четверга столбики термометров начнут подниматься, подчеркнул синоптик.

«Температура приблизится к отметке +9…+11, а в субботу — до +15 градусов тепла, что выше нормы. Заметные осадки пройдут во вторник, а в дальнейшем лишь небольшой дождик», — заключил собеседник 360.ru.