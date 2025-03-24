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24 марта, 16:35

Москвичам обещали дождь на неделе и «жару» к выходным

Синоптик Вильфанд: В Москве к выходным потеплеет до 15 градусов

В Москве к выходным установится «жара» до 15 градусов, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, предстоящая неделя в столице будет довольно тёплой.

Во вторник в город придёт антициклон, из-за чего температура воздуха опустится до 7-9 градусов днём. Ожидается дождь. В среду погода не изменится. С четверга столбики термометров начнут подниматься, подчеркнул синоптик.

«Температура приблизится к отметке +9…+11, а в субботу — до +15 градусов тепла, что выше нормы. Заметные осадки пройдут во вторник, а в дальнейшем лишь небольшой дождик», — заключил собеседник 360.ru.

Названы регионы России, где ожидается избыток осадков в марте
Названы регионы России, где ожидается избыток осадков в марте

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что 2025 год может стать одним из самых тёплых в истории. По его словам, стабилизировать процесс глобального потепления на Земле пока не удаётся.

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Life.ru

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