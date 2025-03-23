Синоптик Вильфанд: 2025 год может стать одним из самых тёплых в истории

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 2025 год может войти в число пяти самых тёплых лет за всю историю метеорологических наблюдений. Как сообщает ТАСС, такая ситуация объясняется продолжающимся увеличением концентрации парниковых газов, что ведёт к постепенному росту температуры на Земле.

Вильфанд подчеркнул, что стабилизировать процесс глобального потепления пока не удаётся. Одним из ключевых факторов, влияющих на климатическую ситуацию, является высокая температура океана. Его верхние слои, взаимодействующие с атмосферой, значительно нагрелись, что усиливает влияние на климатическую систему.

Рейтинг 2025 года среди самых тёплых лет станет известен лишь во второй половине года, после анализа всех собранных данных. Тем не менее, эксперты уже сейчас предполагают, что текущий год продолжит тенденцию к увеличению средних температур.