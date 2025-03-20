Худший кошмар метеозависимых сбылся. Как выжить 23 марта, когда атмосферное давление перевалит за 766 мм Атмосферное давление в Москве достигнет рекордных показателей за последние 80 лет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России. 23 марта ожидается давление свыше 760 миллиметров ртутного столба. Чего ждать метозависимым, читайте в материале Life.ru. 20 марта, 14:30 Аномально высокое атмосферное давление 23 марта. Как пережить и что нужно делать. Обложка © «Шедеврум»

Не только метеозависимые люди могут быть в опасности 23 марта 2025 года. На всех нас надвигается невидимая угроза, способная обрушиться с разрушительной силой. Речь идёт о высоком атмосферном давлении — явлении, которое, скрываясь за безобидной маской ясной погоды, таит в себе серьёзные опасности для здоровья и самочувствия. Представьте себе огромный воздушный пресс, сдавливающий всё живое на планете. Именно так действует аномально высокое атмосферное давление, которое запросто может спровоцировать обострение хронических заболеваний, нарушить работу сердечно-сосудистой системы и отравить организм накопившимися в воздухе загрязняющими веществами. Готовы ли вы узнать, как эта невидимая сила влияет на наш организм и что делать, чтобы защитить себя от её разрушительного воздействия? Тогда приготовьтесь, дальше — только правда, и она может вас шокировать.

23 марта ожидается рекордное повышение атмосферного давления

Когда в Москве ждать рекордно высокого атмосферного давления и сколько оно будет. Фото © ТАСС / Вячеслав Немышев

В Москве 23 марта ожидается аномально высокое атмосферное давление, которое может приблизиться к рекордному значению, зафиксированному около 80 лет назад. По прогнозам Гидрометцентра России, давление достигнет 764 миллиметров ртутного столба, что на 17–19 миллиметров выше нормы. Учёные отмечают, что точное значение пока сложно предсказать, но оно может быть очень близко к историческому рекорду для этого дня, составляющему 764,1 миллиметра ртутного столба. Это событие представляет собой значительное отклонение от обычных погодных условий для данного времени года.

Чем опасно высокое атмосферное давление

Аномально высокое атмосферное давление: чем опасно и кто в группе риска. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Некоторые спросят, а чем опасно высокое атмосферное давление? Представьте себе невидимую руку, сжимающую ваши сосуды, затрудняя дыхание и заставляя сердце биться с перебоями. Это не сцена из фильма ужасов, а вполне реальная угроза, которую несёт с собой высокое атмосферное давление. Это явление особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и другими хроническими недугами. В зоне риска также нередко оказываются и пожилые люди, чей организм уже не так эффективно справляется с перепадами давления.

Высокое атмосферное давление действует как ловушка для загрязнений: вредные вещества скапливаются в приземном слое атмосферы, отравляя воздух, которым мы дышим. Каждый вдох насыщает кровь токсинами и провоцирует головные боли, тошноту и аллергические реакции. Для метеозависимых людей день с рекордно высоким атмосферным давлением — это настоящий кошмар, потому что резкое повышение давления может привести к гипертоническим кризам, инсультам и инфарктам. Даже у здоровых людей может возникнуть чувство тревоги, слабость и нарушение сна.

И это ещё не всё! Рекордно высокое атмосферное давление повышает риск образования тромбов, что чревато тяжёлыми последствиями, вплоть до летального исхода. Подумайте об этом, когда в следующий раз увидите на барометре высокие цифры. Невидимая опасность уже рядом, и она не щадит никого. Но хорошо, что есть способы, которые помогут пережить этот кошмар с минимальными потерями.

Как пережить рекордно высокое атмосферное давление 23 марта: советы врачей

Как защитить себя от высокого атмосферного давления: советы врачей. Фото © Freepik / DC Studio

Высокое атмосферное давление действительно может вызывать неприятные ощущения, но паниковать не стоит. Существует множество способов облегчить своё состояние и минимизировать риск для здоровья. Врачи рекомендуют в первую очередь прислушаться к своему организму и снизить физическую активность. Отложите интенсивные тренировки, дайте себе больше времени на отдых и расслабление.

Контроль артериального давления — ключевой момент в период повышенного атмосферного давления. Регулярно измеряйте давление и, если необходимо, принимайте прописанные врачом препараты. Не занимайтесь самолечением! Андрей Горяничев Медицинский журналист

А ещё, как рассказывает Life.ru медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, облегчить состояние 23 марта, во время рекорда атмосферного давления, помогут контрастный душ, прогулки на свежем воздухе (вдали от автомобильных дорог) и лёгкая, богатая калием диета. «Употребляйте больше фруктов, овощей и зелени. Ограничьте солёные, жирные и жареные продукты, а также кофе и алкоголь. Пейте достаточное количество чистой воды», — советует эксперт.

Если вы метеозависимы, проконсультируйтесь с врачом о подборе индивидуальных препаратов, которые помогут вам легче переносить периоды высокого атмосферного давления. Андрей Горяничев Медицинский журналист

Для улучшения самочувствия и снятия стресса можно практиковать релаксационные техники: йогу, медитацию, дыхательные упражнения. Важно обеспечить себе полноценный сон — не менее 7–8 часов в сутки. Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете защитить своё здоровье и чувствовать себя хорошо даже при перепадах атмосферного давления.

Высокое атмосферное давление: что делать, чтобы минимизировать риск угробить организм. Фото © Freepik

В заключение хочется подчеркнуть, что высокое атмосферное давление — фактор, способный оказывать существенное влияние на наше самочувствие. Понимая механизмы его воздействия и принимая необходимые меры предосторожности, мы можем минимизировать риск и защитить своё здоровье. Не стоит недооценивать силу природы, даже если она проявляется в таком, казалось бы, незаметном явлении, как изменение атмосферного давления. Будьте внимательны к своему организму, прислушивайтесь к советам врачей и помните, что забота о здоровье — залог полноценной и активной жизни. Ранее Life.ru рассказывал про ещё одно непростое событие, которое произошло в жизнях землян 15 марта.

Авторы Карина Морозова