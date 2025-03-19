Специалисты рассказали, когда владельцам авто лучше сменить зимнюю резину на летнюю
Синоптик Тишковец: Автомобилисты Центральной России сменят резину в конце марта
Автомобилисты начнут менять зимнюю резину на летнюю после 25 марта. К концу первого месяца весны среднесуточная температура воздуха станет выше +5 градусов. Об этом рассказал на странице во «Вконтакте» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.
«Времена «автомобильной зимы» – это когда среднесуточная температура воздуха ниже +5, подходят к финальному аккорду, и «автомобильная весна» наступит с 25 марта, что на 2 недели раньше положенных по многолетним наблюдениям сроков», — написал синоптик.
Обычно период для смены зимней резины на летнюю наступает после 8 апреля, уточнил Тишковец. В последние дни марта температура в Москве ночью будет варьироваться от 0 до +5 градусов. Днём столбики термометра поднимутся до +8…+13, а уже в начале апреля жители столицы смогут порадоваться теплом от +12 до +17 градусов.
Этой ночью температура в столице опустится до -5 градусов, а в области — до -8 градусов. Днём 19 марта в Москве будет облачно, прогнозируется небольшой снег, и температура повысится до плюс 3-5 градусов, что уже на 1 градус выше нормы.
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