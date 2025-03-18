Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

В предстоящее воскресенье в Москве ожидается сильный антициклон, который может установить новый рекорд атмосферного давления. Температура при этом будет колебаться в пределах 10-12 градусов тепла. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление в Москве повысится до 766 мм ртутного столба (1 021,3 гПа), а это значит, что ожидается рекорд максимального давления. До этого самое высокое атмосферное давление 23 марта отмечалось в 1943 году и составляло 764,1 мм рт ст (1018,8 гПа).», — написала Позднякова у себя в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что в этот день температура воздуха будет достаточно высокой, ожидается 10-12 градусов. По её мнению, погода в столице подготовила сюрприз для метеорологов в честь их профессионального праздника, который отмечается 23 марта.