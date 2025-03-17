Москвичей предупредили о морозных мартовских ночах

В начале недели в Москве будет преобладать характерная для марта температура. Самой холодной будет ночь на вторник, когда термометры покажут до минус 6-8 градусов, а по области — до минус 12. В среду ночью уже станет потеплее, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самая холодная ночь прогнозируется во вторник, в Москве ожидается минус 6-8 градусов, а в спальных районах и по области — до 12 ниже нуля, вполне такая морозная ночь. Однако это норма марта, именно такой погода и должна быть», — подчеркнул метеоролог.

В понедельник, по словам синоптика, будет облачно, а температура днём составит от -2 до 0 градусов. Во вторник — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью в среду в столице будет от -5 до -3 градусов, а по области — до -8 градусов. Согласно прогнозу синоптика, в среду днём Москве будет облачно, прогнозируется небольшой снег, и температура повысится до плюс 3-5 градусов, что уже на 1 градус выше нормы.