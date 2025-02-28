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Регион
28 февраля, 08:26

Названы регионы России, где ожидается избыток осадков в марте

Вильфанд: В марте будет избыток осадков в регионах Сибири, Урала и СЗФО

В марте в ряде регионов Северо-Запада России, а также Урала и Сибири прогнозируется избыток осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы, исключение составляют только Мурманская и Архангельская области, здесь избыток осадков», — приводит его слова ТАСС.

Также избытка осадков стоит ждать жителям Сибири — на территории от реки Обь до восточной границы Сибирского федерального округа (СФО), то есть речь идёт о всей Западной Сибири, Таймыре, большей части Красноярского края и севере Урала. Кроме того, избыток осадков прогнозируется на Тихоокеанском побережье в Приморском, Хабаровском краях, Магаданской, Сахалинской и Амурской областях.

Дефицит осадков вероятен на Чукотке, в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области и на юге Якутии. На остальной территории азиатской части России, а именно в Камчатском крае и практически всей Якутии, количество осадков будет около нормы.

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Life.ru

Никита Никонов
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