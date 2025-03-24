Снежные сугробы с человеческий рост парализовали Петропаловск-Камчатский

Циклон принёс в Петропавловск-Камчатский невероятные снежные сугробы высотой с человека. Снегопад почти парализовал краевой центр. Самолёты не вылетают, занятия в детских садах и университетах отменили, а власти перешли на удалённый режим работы.

Мощный циклон завалил снегом улицы Петропавловска-Камчатского 24 марта. Существенно ухудшилась ситуация с общественным транспортом, его движение ограничили. Занятия в детских садах и школах приостановили, а все концерты и спортивные мероприятия перенесли. Аэропорт закрылся из-за ухудшения погоды.

Снежный апокалипсис на Камчатке. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев, снег оказался мокрым и тяжёлым, что усложняет работу техники. Из-за неблагоприятного прогноза до 27 марта включительно в горных районах города сохраняется режим лавинной опасности. За сутки в Петропавловске-Камчатском выпало более 60% от месячной нормы осадков. Люди не могут раскопать свои автомобили. Власти призывают жителей воздержаться от поездок по городу.