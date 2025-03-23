Атмосферное давление в Москве взлетело до рекорда 80-летней давности
Атмосферное давление в Москве побило рекорд, достигнув отметки в 764 мм. рт. ст.
В Москве зафиксирован новый за 80 лет суточный рекорд атмосферного давления, показатели превысили отметку в 764 мм. рт. ст. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня в 8:00 на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 мм ртутного столба, что на 0,1 мм ртутного столба выше, чем прежний рекорд этого дня», — написал специалист в своём телеграм-канале.
Леус отметил, что предыдущий рекорд атмосферного давления был установлен более 80 лет назад, в 1943 году. По прогнозу синоптика, в ближайшие часы давление начнёт снижаться, но к вечеру всё равно останется высоким — около 761 мм рт. ст., что существенно превышает норму.
Ранее синоптики предупредили москвичей, что воскресенье, 23 марта, станет непростым днём для жителей столицы из-за рекордно высокого атмосферного давления. Также жителям Москвы посоветовали избегать в выходные высоких нагрузок и как следует отдохнуть, чтобы не почувствовать супервысокого атмосферного давления.
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