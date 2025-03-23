Атмосферное давление в Москве взлетело до рекорда 80-летней давности

В Москве зафиксирован новый за 80 лет суточный рекорд атмосферного давления, показатели превысили отметку в 764 мм. рт. ст. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в 8:00 на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 мм ртутного столба, что на 0,1 мм ртутного столба выше, чем прежний рекорд этого дня», — написал специалист в своём телеграм-канале.